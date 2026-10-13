Juli Obregón sigue sumando experiencias sobre los escenarios. La cantante sorprendió al público al compartir una presentación con Cardellino en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, y ahora se prepara para un nuevo desafío musical.

A través de un video de su participación junto al artista, se pudo ver a Obregón desplegando su faceta musical en vivo, en una experiencia que marca un nuevo paso en su recorrido artístico.

La presentación junto a Cardellino se suma a una agenda que tendrá otro momento destacado a fines de octubre, cuando la cantante forme parte de Los 40 Primavera POP, el festival que reunirá a figuras de la música nacional e internacional.

Video: prensa

Juli Obregón cantará en Los 40 Primavera POP junto a grandes figuras

El próximo 28 de octubre, Juli Obregón se presentará en el festival Los 40 Primavera POP, que tendrá lugar en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La artista compartirá la jornada con un destacado grupo de músicos, entre los que se encuentran Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra y Ángela Torres, además de otros nombres que formarán parte de la propuesta.

La participación en el festival será una nueva oportunidad para que Obregón muestre su música ante el público en un escenario de gran convocatoria y comparta una experiencia con artistas de distintos estilos y trayectorias.

Un nuevo paso en el camino musical de Juli Obregón

La presentación con Cardellino en el Gran Rex y su próxima participación en Los 40 Primavera POP forman parte de una etapa de actividad en vivo para Juli Obregón.

Con su aparición junto al artista uruguayo y la fecha ya anunciada para el festival, la cantante suma nuevos escenarios a su recorrido y se prepara para volver a encontrarse con el público el próximo 28 de octubre.

La expectativa ahora está puesta en su participación en Los 40 Primavera POP, una cita que reunirá en el Gran Rex a referentes de la música latina y argentina.