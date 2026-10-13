Ratones Paranoicos abrirá el show de Ronnie Wood el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. El guitarrista de los Rolling Stones se presentará por primera vez en el país con su proyecto solista junto a His Ammo Band. ¡Últimos tickets disponibles!

RONNIE WOOD EN ARGENTINA: ¡ÚLTIMOS TICKETS!

Los últimos tickets para el show de Ronnie Wood del 6 de noviembre ya están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Además, quienes paguen con Santander Visa podrán acceder a 6 cuotas sin interés, exclusivamente a través de la web oficial del estadio.

Ron Wood y Juanse

Hay fotos que documentan una época y otras que se convierten en parte de la historia del rock argentino. Una de ellas inmortalizó a Ronnie Wood encendiéndole un cigarrillo a Juanse.

Décadas después, aquella imagen tendrá un nuevo capítulo sobre el escenario: Ratones Paranoicos será la banda invitada que abrirá el show de Ronnie Wood el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en una noche que reunirá a dos referentes unidos por una misma pasión: el rock and roll.

ASÍ SERÁ EL SHOW DE RONNIE WOOD EN ARGENTINA

La presentación marcará el primer show solista de Ronnie Wood en Argentina, donde llegará al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band. El músico británico recorrerá distintas etapas de su extraordinaria trayectoria, desde sus años en The Birds, The Creation, Jeff Beck Group y Faces hasta su extensa carrera como guitarrista de los Rolling Stones, banda de la que forma parte desde hace más de cinco décadas.