La entrevista que dio Valentín Yankelevich en Infobae donde habla de los maltratos y golpes que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, se convirtió en el tema más comentado del mes. Ahora, se siguen dando a conocer detalles de esta relación familiar que se rompió hace ya más de una década.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez mostró en sus redes sociales un video que fue grabado apenas unas horas antes de que se emitiera la entrevista de Infobae. Sin embargo, las mismas fueron eliminadas horas más tarde.

“Mirá lo que estaba haciendo Darío Giordano, el papá de Valentín Yankelevich, horas antes de que salga el reportaje en Infobae”, se lo escucha decir al periodista frente a cámara, antes de mostrar las polémicas imágenes.

El polémico video que muestra a Darío Giordano horas antes de la publicación de la entrevista de su hijo

EL POLÉMICO VIDEO DE DARÍO GIORDANO QUE LUEGO BORRARON

“Darío Giordano, feliz, bailando con su esposa, horas antes de la entrevista de su hijo Valentín Yankelevich”, escribió el periodista Gustavo Méndez junto al video donde se lo ve al exmarido de Romina Yan bailando con su esposa en el living de su casa.

“El sábado por la noche, Miren Algarañaz, esposa de Darío Giordano compartió en sus redes este video en que se los ve bailando en lo que sería su casa de Chapadmalal. Fue un repost del momento feliz que captó su amiga”, comentó el cronista.

Por último, contó: “Apenas salió la entrevista de Valentín Yankelevich que le hizo Tati Shapiro en Infobae, borraron las historias y cerraron sus redes. Pero buscando, buscando, se encontró...”