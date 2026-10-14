El caso de Franco y Valentín Yankelevich volvió a generar conmoción tras conocerse nuevos detalles del expediente judicial que derivó en que su abuelo, Gustavo Yankelevich, quedara a cargo de su cuidado.

Esta vez, el foco estuvo puesto en el tremendo informe psiquiátrico y psicológico de Darío Giordano, padre de los chicos y expareja de Romina Yan, quien murió en septiembre de 2010.

La información fue revelada por Paulo Kablan en A la Barbarossa y reproducida en LAM, donde se dieron a conocer fragmentos de las evaluaciones incorporadas a la causa civil por la tenencia de los menores.

Según explicó la periodista, los informes de los especialistas fueron contundentes al describir la dinámica familiar y la postura de los chicos frente a su padre. Se trata de documentación judicial que, de acuerdo con lo expuesto en televisión, formó parte de los elementos considerados para que Gustavo Yankelevich continuara al cuidado de sus nietos.

Al presentar los detalles del expediente, se conocieron fragmentos más relevantes de la evaluación psicológica y psiquiátrica de Giordano: “El informe reveló que Darío niega las situaciones de violencia hacia sus hijos”.

Darío Giordano y los hijos que tuvo con Romina Yan (Fotos: captura elnueve y Instagram @franyan)

“Sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas”, agregaron.

Y siguieron: “Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno”.

Gustavo, Franco y Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

El informe consignado en el expediente indicaría que Franco y Valentín manifestaron que no querían vera su padre y evidenciaron una fuerte hostilidad hacia él.

Además, de acuerdo con lo relatado en televisión, la entrevista vincular entre el padre y sus hijos no pudo concretarse: “El informe dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándole de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba”, cerró Kablan, quien advirtió que el informe es “terrible y lapidario”.

“El informe dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándole de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba”.

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LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE VALENTÍN YANKELEVICH TRAS SU DESGARRADOR TESTIMONIO: “SIEMPRE JUNTOS”

La conmovedora historia que contó Valentín Yankelevich sigue generando repercusiones. Horas después de brindar un desgarrador testimonio sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia por parte de su papá, Darío Giordano, el joven de 23 años realizó su primera publicación en redes sociales y compartió una significativa foto junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Franco.

En la imagen, tomada en un salón de estilo clásico, los tres aparecen sonrientes y juntos: “Siempre juntos”, escribió Valentín junto a la fotografía, acompañando la frase con emojis que reforzaron el mensaje de unión familiar.

La publicación llegó en medio del impacto que generaron sus declaraciones y fue interpretada como un gesto de cercanía y respaldo entre los integrantes de la familia. En cuestión de minutos, la imagen comenzó a recibir numerosas interacciones de sus seguidores.

Foto: Instagram (@valenyan_) Por: Fabiana Lopez

La publicación se conoció poco después de que Valentín decidiera contar públicamente, por primera vez, los episodios que atravesó durante su niñez tras la muerte de su madre, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

En una entrevista con Infobae, el piloto de Turismo Carretera 2000 aseguró que comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, cuando tenía alrededor de nueve o diez años: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó al recordar aquella etapa de su vida.

Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión y pusieron en primer plano una historia familiar que hasta ahora no había contado públicamente de esa manera.