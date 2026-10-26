El 26 de octubre, Facundo Moyano se presentó ante la Justicia en el marco de la causa que involucra a su novia, Candela Arizaga, para revisar la medida cautelar y la restricción de acercamiento que estaba vigente.

A la salida, confirmó que la perimetral fue levantada y habló con los cronistas que lo aguardaban, entre ellos los de Mediodía Noticias, el ciclo de eltrece.

La investigación se originó a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto de 2026 y contempla presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Según informó el propio Moyano, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 resolvió levantar la restricción de acercamiento.

Facundo Moyano habló tras el levantamiento de la perimetral con Candela Arizaga: “Acá no hay víctima”

Facundo Moyano habló tras el levantamiento de la perimetral con Candela Arizaga: “Acá no hay víctima”

“Levantaron la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad, más allá de que va a seguir la investigación. Hay dos imputaciones. Soy imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad”, declaró ante la prensa.

LA FUERTE RESPUESTA DE FACUNDO MOYANO TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA PERIMETRAL

Durante el intercambio con los cronistas, una notera le preguntó por qué se reía mientras daba declaraciones: “¿De qué te reis?“.

“Porque no tiene sentido. La Justicia destina recursos, prende radares. Se tendrían que conocer la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género. Les sirve visibilizar mi cara, pero acá no hay nada”, respondió el sindicalista.

Y fue más allá al referirse a la investigación: “Acá no hay violencia de género… Acá no hay víctima”, sostuvo tajante.

Pese al levantamiento de la perimetral, la investigación judicial continúa. La decisión sobre la medida cautelar no implica por sí misma el cierre de la causa ni determina el resultado de las imputaciones.