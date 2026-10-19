Alquiló su casa por $5 millones ante la posible visita del papa León XIV a Luján. Crédito: X

La expectativa por una posible visita del papa León XIV a la ciudad de Luján llevó a una familia a tomar una arriesgada decisión económica: poner su casa en alquiler por 5 millones de pesos para aprovechar la llegada de peregrinos y turistas.

Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad para generar ingresos adicionales se transformó en una preocupación. Ante la falta de confirmación del viaje del pontífice, los propietarios temen no recuperar el dinero que destinaron a mejorar la vivienda.

La protagonista de esta historia es Lucía, una joven de 20 años que se convirtió en mamá hace apenas un mes. Junto a sus familiares, decidió invertir sus ahorros en pintar, remodelar y acondicionar la propiedad con la intención de ofrecer alojamiento durante la eventual visita papal.

CÓMO ES LA CASA QUE ALQUILAN POR $5 MILLONES EN LUJÁN

La propiedad está preparada para recibir hasta seis huéspedes y cuenta con tres habitaciones, comedor, cocina, baño y una cochera con espacio para dos vehículos.

Para concretar el alquiler, la familia incluso organizó una mudanza temporal. Durante la estadía de los visitantes, tienen previsto instalarse en la vivienda de una tía y dejar la casa completamente disponible.

“Estoy pidiendo 5 millones de pesos”, explicó Lucía al dar a conocer el valor que pretende cobrar por el alojamiento.

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Pese a las expectativas, la joven reconoció que todavía no consiguió reservas. La incertidumbre sobre la presencia de León XIV en la Argentina es uno de los principales obstáculos para concretar la operación.

EL TEMOR DE LA FAMILIA ANTE LA POSIBLE CANCELACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

La situación económica de Lucía también influye en la decisión. La joven atraviesa las primeras semanas de maternidad y todavía no puede retomar su actividad laboral con normalidad, por lo que el alquiler representa una posibilidad de obtener ingresos.

“Es un miedo saber si viene o no. Ojalá que venga así lo podemos alquilar”, expresó al referirse a la incertidumbre que atraviesa su familia.

Aunque todavía no hay certezas sobre la llegada del pontífice a Luján, los propietarios mantienen la esperanza de conseguir interesados y recuperar la inversión realizada.