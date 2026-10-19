Toto, uno de los participantes de MasterChef Junior, se quebró en un video que publicó en Instagram para pedir que frenen los comentarios de odio que recibió tras el estreno del reality de Telefe.

El nene contó que los mensajes negativos lo estaban afectando mucho y, entre lágrimas, hizo un pedido directo a quienes lo criticaron: “No me gusta que me hagan hate, por favor, pueden parar de hacerlo, acá detrás hay una persona”.

La repercusión se produjo después de una de las primeras pruebas del programa, en la que Toto cocinó junto a su compañera Ámbar. Según los comentarios que circularon en las redes sociales, su actitud competitiva habría hecho sentir mal a la nena, una situación por la que el participante aseguró que ya le había pedido disculpas en privado.

Video: ElRun run del espectáculo (Crónica TV)

En su publicación, Toto explicó que había ingresado a Instagram para conocer cómo había sido recibida su participación en el ciclo, pero se encontró con numerosos mensajes negativos. “Yo quería ver la repercusión del programa, de cómo estaba yendo, pero me di cuenta de que está todo mal, me están hateando, y la verdad que me está afectando mucho”, expresó con la voz quebrada.

Leé más:

Se supo por qué levantaron la gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE TOTO A ÁMBAR Y EL DESCARGO DE SU MAMÁ

Además de pedir que cesaran los ataques, Toto aprovechó el video para volver a dirigirse a su compañera. “Yo ya le pedí disculpas a Ambar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora”, manifestó. Luego insistió en su pedido a los usuarios: “No me gusta que me hagan hate, por favor, pueden parar de hacerlo, acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí, por favor”.

La publicación generó reacciones de apoyo, pero también abrió un debate sobre la exposición de los menores de edad en las redes sociales. Una usuaria cuestionó que el chico tuviera que enfrentarse a esa situación y escribió: “A ver mamá y papá si evitan que ese nene se exponga así con ese nivel de angustia”.

Ante ese comentario, la mamá de Toto respondió desde la cuenta del participante y aclaró: “Soy su mamá. Él no maneja redes ni tiene teléfono”. También explicó cómo se originó la publicación y por qué decidió acompañar el pedido de su hijo.

Video: ElRun run del espectáculo (Crónica TV)

“Quiso ver la repercusión de su participación en Instagram, muy alegre, esperando ver mensajes lindos. Y cuando vio que no era así, me pidió enviar ese mensaje”, contó. Según relató, le advirtió que publicar el video podía exponerlo todavía más, pero el nene insistió en que quería compartirlo.

La mujer también reveló que, después de la publicación, algunas personas se disculparon y eliminaron comentarios ofensivos. “Hasta recibimos disculpas y eliminaron muchísimos comentarios feos”, señaló. Sin desconocer que los ataques pueden continuar, cerró su mensaje con un pedido dirigido a los usuarios: “Simplemente pido empatía”.

Leé más:

Wanda Nara puso en venta una camiseta de Mauro Icardi a bajo precio y con una descripción polémica

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.