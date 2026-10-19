Lola Latorre quedó envuelta en una nueva acusación de plagio luego de que la influencer suiza Lauren Isabel la acusara públicamente de copiar uno de sus videos sin darle crédito. La joven advirtió las similitudes entre ambas publicaciones después de que sus seguidores le alertaran sobre el parecido y decidió exponer la situación en sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram @lauren_isabel_)

El video de Lola tenía como protagonista también a su mamá, Yanina Latorre. En las imágenes, ambas aparecen subiéndose a un auto a las apuradas, en una secuencia en la que primero la conductora cuestiona la actitud de su hija y después termina haciendo exactamente lo mismo.

“A esta altura, ya no sabemos quién copia a quién”, fue la frase que eligió Yanina para acompañar la publicación. Sin embargo, el comentario terminó adquiriendo otro significado cuando Lauren Isabel señaló que la escena era prácticamente idéntica a una que ella había compartido previamente.

Foto: capturaInstagram @nepobaby.ar

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EL RECLAMO DE LA INFLUENCER QUE APUNTÓ CONTRA LOLA LATORRE Y LA ACUSÓ DE PLAGIO POR SEGUNDA VEZ EN SEMANAS

Después de recibir los mensajes de sus seguidores, Lauren publicó una captura del video de Lola y expresó su sorpresa por las coincidencias. “Hmmm bueno, esto es incómodo... ni un solo crédito, ja, ja, ja”, escribió, en referencia a la ausencia de una mención a su contenido original.

La influencer aclaró que no considera incorrecto inspirarse en las ideas de otros creadores, pero cuestionó el grado de similitud entre las dos grabaciones. “Entiendo inspirarse en el trabajo de alguien más, todos hacemos referencia a cosas que nos gustan... pero esto se siente casi idéntico”, sostuvo.

Por último, Lauren señaló un detalle específico que, según su mirada, reforzaba el parecido entre los videos: la aparición de un perro junto a la ventana del auto. “Lo del perro en la ventana me mató. Ja, ja, ja. Literalmente igual al nuestro... no sé, pero me sentiría incómoda tomándolo de un creador más pequeño y ni siquiera mencionarlo...”, expresó.

(Foto: Instagram @lauren_isabel_)

Hasta el momento, el reclamo de Lauren Isabel se basa en las similitudes que encontró entre ambas publicaciones y en la falta de crédito que cuestionó públicamente. La polémica volvió a poner sobre la mesa un debate habitual entre los creadores de contenido: dónde termina la inspiración y cuándo una idea demasiado parecida merece el reconocimiento de su autor original.

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