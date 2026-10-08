A días de iniciar su participación en el streaming de MasterChef Celebrity, Lola Latorre armó las valijas y voló a Francia para ser parte del Paris Fashion Week. En las últimas horas, la hija de la conductora compartió en redes algunas imágenes de su primer trabajo en dicho evento.

“Fashion show day”, escribió Lola junto a una recopilación de imágenes donde se la ve posando con prendas de una reconocida marca internacional. “Bellísima”, ”Icónica", “Qué grosa representando a nuestro país”, “Perfecta”, “Icónica”, fueron algunos de los halagos que recibió la modelo en los comentarios.

De esta manera, Lola demostró que tiene un amplio abanico de talentos. Y es que no solo debutó recientemente en el stream de Telefe, sino que viene de lanzar su propia marca de electrolitos llamada “Sorbo”. Además, logra combinar su rol como modelo al tiempo que terminó la carrera de abogacía que tanto trabajo le llevó.

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

(Foto: Instagram @lolitalatorre)

LOLA LATORRE NO QUIERE DEDICARSE A LA ABOGACIA

A pesar del enorme esfuerzo que hizo a lo largo de los últimos años, Lola Latorre admitió que su objetivo no es trabajar como abogada. Luego de recibirse en la universidad, la hija de Yanina admitió que no será ese su futuro.

“La verdad es que no fue fácil. Me costó más tiempo del que imaginé, pero lo logré. Y hoy no puedo estar más feliz. Derecho, como muchas carreras pesadas, es una de esas que demanda mucho tiempo de leer y leer”, comentó cuando terminó la cursada.

Por otro lado, deslizó que su futuro no está en un despacho, ya que le gusta el mundo de la moda y las redes sociales. “Mi futuro está en otro lado. No fue lineal, ni perfecto, pero fue mío. Soy abogada. Y ese título me lo voy a guardar siempre en mi corazón”, cerró.