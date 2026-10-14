La postergación del viaje del papa León XIV a la Argentina abrió un interrogante que afecta a miles de trabajadores y turistas: ¿qué pasará con los feriados de noviembre?

La incertidumbre sobre la salud del líder de la Iglesia católica mantiene en suspenso su visita y genera dudas entre quienes ya organizaron escapadas, compraron pasajes o reservaron alojamientos para aprovechar los días de descanso previstos.

Sin embargo, la suspensión del viaje del Papa no implica que los feriados queden automáticamente anulados. Para modificar el calendario, las autoridades correspondientes deberían disponer una nueva medida oficial.

CUÁLES ERAN LOS FERIADOS DE NOVIEMBRE POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV

De acuerdo con el cronograma anunciado para acompañar las actividades del pontífice, se contemplan tres jornadas de descanso con diferente alcance territorial.

El lunes 9 de noviembre está previsto como feriado nacional, mientras que el martes 10 alcanzaría a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 correspondería a la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de estas fechas es facilitar la participación de los fieles en los encuentros religiosos, además de permitir la organización de los operativos de seguridad y transporte.

No obstante, la continuidad de este esquema dependerá de las decisiones oficiales que se adopten ante una eventual modificación de la agenda papal.

Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la posibilidad de que los días no laborables sean eliminados del calendario.

En principio, tras la postergación de la visita del Sumo Pontífice al país, los feriados que hayan sido formalmente establecidos continuarán vigentes hasta que una nueva disposición los modifique.

Esto significa que las empresas y los trabajadores deberán guiarse por la normativa oficial y no únicamente por los anuncios relacionados con la salud o los compromisos del pontífice.

En caso de que alguna jornada vuelva a ser laborable, los empleados tendrán que cumplir con sus obligaciones habituales, excepto aquellos que cuenten con vacaciones aprobadas o una licencia autorizada.

Papa León XIV. (Foto: @pontifex)

QUÉ PASA CON LOS PASAJES Y HOTELES

La situación también preocupa a quienes aprovecharon el calendario para organizar viajes dentro de la Argentina.

Las reservas turísticas no se cancelan automáticamente ni existe una garantía general de devolución del dinero.

Por ejemplo, una persona que haya contratado un alojamiento en Córdoba podría encontrarse con que el hotel mantiene disponible la habitación, aunque el motivo original de su viaje haya desaparecido.

En estos casos, las posibilidades de recuperar el dinero dependerán de las condiciones de contratación, las políticas de cancelación y el tipo de servicio adquirido.

Por eso, antes de tomar una decisión, se recomienda consultar con las empresas si ofrecen cambios de fecha, créditos para futuras reservas o reintegros parciales.

CÓMO SE PAGAN LOS FERIADOS DE NOVIEMBRE SI HAY QUE TRABAJAR

Otro aspecto importante es la remuneración de quienes deban prestar servicios durante los días de descanso.

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando un empleado trabaja durante un feriado nacional, corresponde abonar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

En consecuencia, si el lunes 9 de noviembre conserva su carácter de feriado nacional, quienes trabajen durante esa jornada deberán recibir la compensación establecida por la legislación.

Para los feriados de alcance provincial o local, será necesario analizar la normativa específica y su aplicación a cada actividad.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) Por: AP Photo/Emma Da Silva

QUÉ PASA SI YA TENÍAS VACACIONES APROBADAS

Quienes hayan solicitado vacaciones con anticipación se encuentran en una situación diferente de aquellos que simplemente organizaron un viaje aprovechando el calendario.

Si las vacaciones fueron autorizadas formalmente por el empleador, una eventual modificación de los feriados no significa que esa licencia quede automáticamente cancelada.

En cambio, haber comprado pasajes o reservado un alojamiento no habilita por sí solo a ausentarse del trabajo si la jornada vuelve a ser laborable.