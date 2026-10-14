Julio Iglesias y su esposa deberán presentarse ante la Justicia de Miami por una demanda millonaria. Crédito: AFP

Julio Iglesias y su esposa, Miranda Rijnsburger, atraviesan un conflicto judicial en Estados Unidos que podría tener novedades en los próximos días. Después de dos postergaciones, ambos tienen prevista una audiencia para el viernes 16 de octubre en un tribunal de Miami, en el marco de una demanda relacionada con la venta de terrenos millonarios.

El litigio se originó a partir de una operación inmobiliaria realizada en Indian Creek, una exclusiva isla de Florida donde viven algunas de las mayores fortunas del mundo. Allí, el artista español vendió en 2020 dos parcelas de gran valor, una transacción que terminó convirtiéndose en el centro de una disputa económica.

Según informó el medio español Informalia, el agente inmobiliario Evan Weiss presentó una demanda en la que reclama una comisión cercana a los seis millones de euros por su participación en la compraventa de los terrenos, que fueron adquiridos por un jeque árabe.

LA ESTRATEGIA DE JULIO IGLESIAS PARA FRENAR LA DEMANDA MILLONARIA

Frente al reclamo, la defensa de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger busca que el procedimiento judicial sea desestimado. Para conseguirlo, sus abogados planean presentar documentación y argumentar que existen irregularidades formales en la demanda.

De acuerdo con la información publicada por 20 minutos y reproducida por Informalia, la audiencia prevista para el 16 de octubre será una instancia importante para determinar cómo continúa el proceso.

Julio Iglesias y su esposa deberán presentarse ante la Justicia de Miami por una demanda millonaria. Crédito: AFP

El conflicto ya sufrió dos aplazamientos, por lo que la nueva fecha genera expectativas sobre una posible resolución o un avance significativo en el expediente.

INDIAN CREEK, LA ISLA DE LOS MILLONARIOS DONDE JULIO IGLESIAS TIENE PROPIEDADES

La operación que desencadenó el enfrentamiento judicial tuvo lugar en Indian Creek, conocida popularmente como el “búnker de los millonarios” por sus estrictas medidas de seguridad, su privacidad y el elevado valor de sus residencias.

Entre las personalidades vinculadas con este exclusivo enclave de Miami se encuentran grandes empresarios internacionales, como Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Julio Iglesias mantiene desde hace años una relación con el mercado inmobiliario de esta zona y, pese a haberse desprendido de dos parcelas en 2020, todavía conserva propiedades en la isla.