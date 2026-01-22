La polémica que rodea a Julio Iglesias sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que el cantante decidiera exponer en redes sociales supuestos mensajes de WhatsApp para responder públicamente a las acusaciones de agresión sexual que presentaron dos de sus antiguas empleadas.

Según informaron medios españoles, la defensa del artista optó por una estrategia directa: publicar en su cuenta de Instagram capturas de pantalla con conversaciones que, supuestamente, habría mantenido con las denunciantes, con el objetivo de demostrar la “falsedad” de los hechos denunciados.

En el comunicado que acompañó las imágenes, Iglesias explicó que tomó esta decisión luego de considerar que la Fiscalía se negó a brindarle el “acceso formal” a la denuncia, lo que —según su versión— le impide avanzar con su defensa de manera adecuada. Por eso, sostuvo que Instagram se convirtió en el “único medio” para poder “ejercer legítimamente” su derecho a defensa y dejar constancia de su postura.

Julio Iglesias publicó chats de WhatsApp para desmentir acusaciones de agresión sexual. Crédito: Instagram

LAS CAPTURAS QUE COMPARTIÓ JULIO IGLESIAS

En ese mismo mensaje, el cantante remarcó que las comunicaciones difundidas abarcan tanto el período en el que las denunciantes trabajaban en su casa como el tiempo posterior a la finalización del vínculo laboral. Desde su perspectiva, esos intercambios serían suficientes para desmentir los señalamientos en su contra.

“Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, escribió Iglesias en sus stories, en un texto que rápidamente se viralizó.

Además, el artista aseguró que “todo tiene un límite” y consideró “necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, al tiempo que afirmó que solo compartió una parte de los mensajes que, a su criterio, evidencian “incoherencias” y un intento de “manipulación mediática”.

Julio Iglesias publicó chats de WhatsApp para desmentir acusaciones de agresión sexual. Crédito: Instagram

Las capturas publicadas corresponderían a conversaciones fechadas entre 2021, 2022 y 2023, y fueron difundidas en la madrugada del jueves 22 de enero, horario de España, lo que generó un fuerte impacto en redes sociales y reavivó el debate en torno al caso.