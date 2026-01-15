Julio Iglesias quedó en el centro de una fuerte tormenta mediática luego de que dos mujeres que trabajaron para él en sus residencias del Caribe lo denunciaran por presuntos episodios de agresiones sexuales, abusos y humillaciones.

Las acusaciones, que datan de 2021, tomaron estado público en los últimos días y ya activaron la intervención de la Justicia española.

Frente a este escenario, el histórico artista español de 82 años decidió romper el silencio a través de ¡Hola!. En un artículo publicado por este medio, revelaron que Iglesias aún no hablará públicamente, pero dejó una frase contundente: “No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”.

Julio Iglesias

Desde su círculo íntimo, la postura es clara. Según el mismo medio, el entorno más cercano del cantante niega “totalmente los hechos” y manifiesta “estupor ante lo que está sucediendo”. Además, aseguran que el artista ya está preparando su defensa y que “todo se va a aclarar”.

Asimismo, también indicaron que Julio pretende profundizar en el asunto para que “no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.

Mientras tanto, la causa judicial avanza. Este miércoles trascendió que la Fiscalía de la Audiencia Nacional citará a declarar a las dos denunciantes, quienes el pasado 5 de enero presentaron las acusaciones con el patrocinio de la organización Women’s Link. Durante una conferencia de prensa, el equipo jurídico confirmó que el Ministerio Público les tomará declaración bajo la figura de testigos protegidos, una medida que busca resguardar su identidad y seguridad.

MARCELA TAURO REVELÓ EL INCÓMODO MOMENTO QUE VIVIÓ CON JULIO IGLESIAS

En medio del escándalo de las denuncias de abuso sexual en contra del cantante Julio Iglesias, Marcela Tauro sorprendió al aire de Intrusos al contar el episodio incómodo que vivió con durante una entrevista periodística años atrás. La periodista recordó cómo el músico español, en pleno auge de su carrera, la sentó en su falda y le dio un beso sin su consentimiento.

La panelista relató que el hecho ocurrió en San Pablo, cuando viajó para hacerle una nota exclusiva a Iglesias: “Estuve tres días en el mismo hotel esperando la nota. Él se iba y dijo: ‘Bueno, tengo una hora para hacer la nota’. Imaginate, la nota era en un lugar cerrado y la foto era para la revista”, recordó.

La periodista detalló que, al terminar la entrevista, el cantante la sorprendió: “Me agarra, me da un pico y me sienta en la falda. En ese momento yo era joven y me incomodó, pero dije ‘bueno, es la nota’. Después me enteré que era su patrón, que con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo”.

Marcela Tauro en Intrusos (Foto: captura de América).

Marcela Tauro remarcó que la actitud de Julio Iglesias no fue un caso aislado. “Cuando llegamos, los editores decidieron mostrar que era como su modo de actuar. No había sido conmigo solamente, sino que después mostraron que con todas las periodistas de Gente que habían ido a entrevistarlo, había pasado lo mismo: las sentaba en la falda y les daba un pico”, aseguró.

La periodista también recordó cómo, en esa época, muchas situaciones de abuso o incomodidad se tomaban con humor o se naturalizaban. “Era otra época, y sí, se lo permití porque en ese momento lo que pensé en la nota. La importancia de la revista era la foto”, cerró.