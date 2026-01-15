Los comentarios en el último posteo de Enrique Iglesias en Instagram explotaron en las últimas horas luego de que se conocieran las denuncias por abuso sexual contra su padre, Julio Iglesias, realizadas por dos ex empleadas domésticas.

Lo que parecía una publicación familiar terminó convirtiéndose en un campo de batalla digital donde miles de usuarios exigieron explicaciones, apoyo a las víctimas y una postura pública del cantante.

Un posteo íntimo que se volvió viral

La imagen que desató la polémica fue una tierna foto compartida por Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, en la que se ve a sus cuatro hijos abrazando al bebé de la familia.

Enrique Iglesias de niño, junto a su padre. (Foto: Instagram / julioiglesias).

Julio Iglesias y Enrique Iglesias se reconciliaron tras más de 10 años. (Foto: Instagram / julioiglesias).

La publicación, acompañada por el mensaje “My Sunshines” y varios corazones rojos, rápidamente superó los 400 mil likes, pero también atrajo una avalancha de comentarios vinculados al escándalo que envuelve a Julio Iglesias.

Lejos de enfocarse en la postal familiar, muchos usuarios aprovecharon el posteo para interpelar directamente a Enrique.

“Esperamos que hables por las mujeres”

Uno de los comentarios más viralizados fue el de una usuaria verificada que escribió: “Espero que salgas a favor de todas esas mujeres que fueron abusadas por tu padre”.

La respuesta abrió un debate feroz entre seguidores. Algunos defendieron a Enrique señalando que las denuncias aún están bajo investigación, mientras que otros remarcaron que el silencio de los hijos de Julio Iglesias es una forma de complicidad.

Otro usuario retrucó: “Eso será cuando se confirme, ¿no creés?”, a lo que la autora del primer comentario respondió:

“¿Creés que es mentira cuando las mujeres se animan a hablar? Sos hombre, por eso jamás estarías del lado de ellas”.

El cruce se llenó de likes y reacciones, reflejando una grieta clara entre quienes piden presunción de inocencia y quienes reclaman empatía inmediata con las denunciantes.

Apoyo a Enrique y repudio a Julio Iglesias

No todos los mensajes fueron de crítica. Muchos seguidores expresaron su apoyo al cantante y marcaron distancia entre él y su padre. Uno de los comentarios más destacados decía:

“Ahora entendemos tu distancia con tu padre. Sos lo opuesto: un hombre de familia y respeto”.

Este tipo de mensajes refuerza una narrativa que ya circulaba desde hace años: que Enrique Iglesias mantiene una relación distante con Julio, tanto a nivel personal como público.

Foto: Instagram de Enrique Iglesias

El silencio de Enrique Iglesias

Hasta el momento, Enrique Iglesias no respondió públicamente a ninguno de los comentarios ni emitió un comunicado sobre las denuncias contra Julio Iglesias.

Su silencio se volvió parte del debate: para algunos es una estrategia legal y de protección familiar; para otros, una oportunidad perdida para marcar una posición clara frente a la violencia sexual.

En redes sociales, la presión sigue creciendo y cada nueva publicación relacionada con su vida privada parece convertirse en un espacio para reclamarle una postura.

El impacto del escándalo en la imagen pública de la familia Iglesias

Las denuncias contra Julio Iglesias no solo sacudieron al mundo del espectáculo, sino que también pusieron bajo la lupa a todo su entorno.

En un contexto social donde las víctimas de abuso son cada vez más escuchadas, el escrutinio público ya no se limita al acusado, sino también a quienes lo rodean.

Mientras la investigación avanza, la familia Iglesias enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia pública, con Enrique en el centro de una tormenta mediática que no buscó, pero de la que hoy no puede escapar.