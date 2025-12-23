Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron la llegada de su cuarto hijo a través de un emotivo posteo compartido en Instagram.

Los flamantes papás publicaron una foto del recién nacido y acompañaron la imagen con un breve y dulce mensaje, sin revelar el sexo del bebé: “My Sunshine (rayo de sol) 12.17.2025”.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo (Instagram)

De esta manera, el cantante y la extenista agrandan la familia, ya que son padres de los gemelos Lucy y Nicholas y de su hija Mary.

Fieles a su estilo reservado, la pareja eligió comunicar la feliz noticia sin dar mayores detalles, pero con una imagen que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación.

