Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelven a ser noticia, y esta vez por una feliz razón: ¡están esperando a su cuarto hijo juntos!

La pareja, que ya es mamá y papá de tres niños, agranda la familia y lo vive con la misma discreción que los caracteriza desde hace más de dos décadas de amor.

La confirmación del embarazo revolucionó a los fans del cantante y la extenista, quienes celebraron en redes sociales la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El tierno video de Anna Kournikova jugando con uno de sus hijos que subió a redes Enrique Iglesias en 2022.

Aunque Enrique y Anna suelen mantener un bajo perfil, la noticia trascendió rápidamente y se convirtió en tendencia.

Los futuros papás ya son padres de los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y de la pequeña Mary, de cuatro. Ahora, con la llegada del cuarto bebé, la familia Iglesias-Kournikova se consolida como una de las más queridas del mundo del espectáculo.

Enrique, que continúa cosechando éxitos en la música, y Anna, alejada de los flashes deportivos pero siempre presente en la vida de sus hijos, disfrutan de este momento único rodeados de amor y mucha expectativa por la nueva etapa que se avecina.

Fuente: Hola.com

