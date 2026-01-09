Enrique Iglesias y Anna Kournikova atraviesan uno de los momentos más plenos de su vida personal. El nacimiento del bebé, ocurrido el pasado 17 de diciembre, fue confirmado con una imagen simple y emotiva en redes sociales, acompañada por un breve mensaje: “My sunshine”.

Aunque aún no se conoce el nombre ni el sexo del recién nacido, sí se sabe que se suma a una familia que ya integraban los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en 2017, y Mary, llegada en 2020. Todos ellos crecen en el mismo lugar: una impactante mansión ubicada en una isla privada de Miami, considerada una de las zonas residenciales más exclusivas de Estados Unidos.

La propiedad se encuentra en Indian Creek, al norte de Miami Beach. Conocida como el “búnker de los millonarios”, esta isla privada alberga apenas una veintena de residencias y cuenta con estrictos controles de seguridad las 24 horas, acceso restringido y vigilancia permanente. Además, posee un campo de golf propio, lo que refuerza su perfil selecto y reservado.

Así es la mansión de Enrique Iglesias y Anna Kournikova en Miami: está valuada en 30 millones de euros | Créditos: Instagram @annakournikova

LA MANSIÓN DE ENRIQUE IGLESIAS Y ANNA KOURNIKOVA

La casa de Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó a construirse a principios de la década de 2010 y, en sus inicios, estaba valuada en unos 20 millones de euros.

Sin embargo, el crecimiento sostenido del mercado inmobiliario de lujo en Miami hizo que su valor actual supere los 30 millones, consolidándola como una de las propiedades más codiciadas de la zona.

Se trata de una residencia de dos plantas, con acceso directo al mar y embarcadero privado, pensada para combinar comodidad, diseño y funcionalidad. La cercanía al agua permite disfrutar de un estilo de vida relajado, con salidas en barco y vistas privilegiadas, mientras que la distribución de los espacios prioriza la convivencia familiar.

El interior de la mansión se aprecia una estética moderna y sobria, con amplios ventanales que aportan luz natural, paredes de piedra, materiales nobles y una decoración elegante pero sin excesos.

El exterior es uno de los grandes protagonistas de la propiedad. El jardín, amplio y cuidadosamente diseñado, cuenta con una piscina, áreas verdes y una zona de descanso al aire libre. Allí, Anna Kournikova suele realizar parte de su rutina de entrenamiento, aprovechando la privacidad y el clima de Florida.