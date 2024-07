La serie de Luis Miguel que estrenó Netflix en 2018, con una segunda temporada en 2021, marcó una tendencia en la plataforma, que lanzó más producciones similares como la de la vida de Fito Páez y a comienzos de este año anunció que sumó a Julio Iglesias.

El cantante español de 80 años, que lleva 55 de carrera, es el protagonista de una andanada de memes en este mes y por eso los Socios del espectáculo eligieron al Julio para uno de sus “escandalones” con información fresca sobre su serie.

Julio Iglesias, la figura de las redes sociales cada mes de julio.

En este sentido, Rodrigo recordó que esta serie es “la primera que contará con la aprobación del cantante”, que participará activamente en el proceso creativo que narrará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático.

CÓMO SERÁ LA SERIE SOBRE LA VIDA DE JULIO IGLESIAS QUE PREPARA NETFLIX

Julio Iglesias, que es uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia de la música mundial, llegó a compartir escenario con leyendas como Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour o Johnny Hallyday y eso narrará la serie.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, leyó a aire Rodrigo Lussich.

El cantante se convirtió en la cara de decenas de memes en plena pandemia.

La vida de Julio Iglesias presenta una historia muy rica en experiencias ya que repasaría sus inicios como licenciado en Derecho y futbolista en las categorías juveniles del Real Madrid, ocupación que se vio truncada por un accidente y que derivó en que se convierta en una estrella mundial de la música.

