En medio del escándalo de las denuncias de abuso sexual en contra del cantante Julio Iglesias, Marcela Tauro sorprendió al aire de Intrusos al contar el episodio incómodo que vivió con durante una entrevista periodística años atrás. La periodista recordó cómo el músico español, en pleno auge de su carrera, la sentó en su falda y le dio un beso sin su consentimiento.

La panelista relató que el hecho ocurrió en San Pablo, cuando viajó para hacerle una nota exclusiva a Iglesias. “Estuve tres días en el mismo hotel esperando la nota. Él se iba y dijo: ‘Bueno, tengo una hora para hacer la nota’. Imaginate, la nota era en un lugar cerrado y la foto era para la revista”, recordó.

La periodista detalló que, al terminar la entrevista, el cantante la sorprendió: “Me agarra, me da un pico y me sienta en la falda. En ese momento yo era joven y me incomodó, pero dije ‘bueno, es la nota’. Después me enteré que era su patrón, que con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo”.

“LA IMPUNIDAD QUE MANEJABA”: EL TESTIMONIO DE MARCELA TAURO CONTRA JULIO IGLESIAS

Marcela Tauro remarcó que la actitud de Julio Iglesias no fue un caso aislado. “Cuando llegamos, los editores decidieron mostrar que era como su modo de actuar. No había sido conmigo solamente, sino que después mostraron que con todas las periodistas de Gente que habían ido a entrevistarlo, había pasado lo mismo: las sentaba en la falda y les daba un pico”, aseguró.

La periodista también recordó cómo, en esa época, muchas situaciones de abuso o incomodidad se tomaban con humor o se naturalizaban. “Era otra época, y sí, se lo permití porque en ese momento lo que pensé en la nota. La importancia de la revista era la foto”, reflexionó.

