Este lunes, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aprovecharon la emisión de Intrusos para festejar sus cumpleaños, que se celebraron ayer, y también el de Andrea Taboada, que es el 1° de diciembre, y en ese marco Marcela Tauro reveló su edad y sorprendió a todos.

En medio de las bromas, Rodrigo chicaneó a Adrián conque cumple muchos años más que él y que encima se saca dos años para el público. “Palla es mucho más chico que yo, que tengo 60”, señaló Marcela.

Marcela Tauro (Foto: captura América TV)

“¡No! ¿Por qué te inmolaste?”, le preguntó Pallares, que ayer sopló 57 velitas, y pidió un aplauso asegurando que su compañera parece “de 43”. Rodrigo Lussich, por su parte, confesó 53 noviembres a cuestas.

MARCELA TAURO CONFESÓ SU EDAD EN INTRUSOS Y SORPRENDIÓ A TODOS

Tras estas confesiones, llegó el turno de Karina Iavícoli, que confesó 54 años, igual que Pablo Layús, tras lo cual el panel comenzó un operativo para averiguar la edad de Paula Varela. “¡No lo voy a decir!”, dijo ella, y entonces Lussich comenzó una exhaustiva búsqueda en Internet.

“Según google, una nota de MN, en el 2023 decía ‘A sus casi 43 años, Paula Varela’…. Entonces tenés 46, Paulita”, leyó el conductor, meintras Karina Iavícoli leía otra que decía que tiene 51 años. “Yo ya pasé los 40”, confesó ella, sin dar más datos.

Foto: Movilpress.

El último escollo llegó cuando los presentes le preguntaron a Andrea Taboada su edad, y ella se confesó “molesta”. Según pudo saber Ciudad, la panelista, que podría ir con Beto Casella a su nuevo programa, cuenta con 52 años de edad.

