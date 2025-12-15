En pleno escándalo por la filtración de chats explosivos con su ex, Homero Pettinato, Sofía Gonet volvió a sacudir las redes sociales con una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas, y Marcela Tauro cuestionó la influencia de Wanda Nara en su vida.

En Infama, la producción mostró cómo la influencer, también conocida como “La Reini”, compartió una foto de su desayuno acompañada por un un pastillero con medicamentos y sumó una frase contundente: “La verdad siempre triunfa”.

Marcela Tauro, Wanda Nara y Sofía "La Reini" Gonet (Fotos: capturas Telefe y América TV)

En ese sentido, Laura Ubfal le contó a Tauro que “Wanda se va de fin de año o en Navidad o fin de año a Punta del Este e invitó a Evangelina Anderson y a la Reini”. “ Mirá, La Reini es muy tóxica como Wanda. Wanda también es tóxica. Es tóxica, perdónenme. Para mí esta chica está... no la justifico, digo”, reaccionó la conductora.

MARCELA TAURO SE MOSTRÓ INDIGNADA POR LA INFLUENCIA DE WANDA NARA EN LA VIDA DE SOFÍA GONET

“La locura que vendemos, chicos… Me parece gravísimo, pero la culpa la tenemos nosotros los medios también, ¿eh? Porque Telefe tiene contratadas a estas loquitas, estas chiquitas que enloquecen”, advirtió la conductora. “Le decís a un tipo... ‘Golpeador’, ‘Te voy a romper el cráneo’, ‘drogadicto’; y el tipo le dice ‘gato cascoteado’”, agregó Marcela.

“La peor parte para mí de estas chicas, de estos perfiles, es que a las chicas jovencitas, que todavía no tienen la edad de ellas, les muestran una vida que no existe: vas, te levantás un tipo, te garpa un hotel, no trabajás, haces quilombo… La vida no es así, es otra cosa. Y eso peligroso”, agregó Karina Iavícoli.

“Perdón, es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Las redes... A ver, las pibas hoy en día no quieren estudiar y menos trabajar, porque es más fácil irse de modelo a Dubái y esto y lo otro”, cerró Marcela Tauro.

