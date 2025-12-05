El escándalo explotó en X y no tardó en viralizarse: Sofía “La Reini” Gonet quedó en el centro de los rumores cuando la quisieron vincular con Nico Occhiato en medio de una ola de versiones sobre supuestos coqueteos en la gala de los personajes del año.

Todo arrancó con un tuit de la cuenta de humor Nerea, que tiró: “Hice un paneo de todas las mujeres que había en la gala. La única que cae en la descripción es La Reini y como mucho Laurita Fernández. Anoten”. La frase encendió las redes y puso a Gonet en el ojo de la tormenta.

Lejos de dejar pasar el tema, la ex participante de MasterChef Celebrity salió a responder con una frase que no dejó dudas: “Chicos, a mí Nico Occhiato me calienta menos que un filete de merluza hervido. Y aparte no los vi”. El comentario fue tan filoso como viral y generó una catarata de reacciones.

Sofía Gonet, "La Reini" (Foto: Movilpress)

Las redes no perdonaron y recordaron el pasado amoroso de Sofía Gonet

La contundencia de Gonet no pasó desapercibida. Algunos seguidores le retrucaron: “Con decir ‘no los vi’ alcanzaba”; “Jajaja, al final a ninguna le gustaba Nico”; y hasta le recordaron viejos romances: “Bueno Reini, pero a vos te gustaba Homero (Pettinato) que es la antítesis de la belleza”. Las redes, como siempre, no dejaron pasar la oportunidad de meterle picante a la polémica.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Flor Jazmín Peña y el escándalo de los coqueteos en la gala: Laurita Fernández y Wanda Nara, en la mira

El tema no quedó ahí. Este jueves, Flor Jazmín Peña rompió el silencio después de que se dijera que Laurita Fernández y Wanda Nara habrían intentado seducir a Nico Occhiato en la misma gala.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Atrás, Julieta Prandi y Laurita Fernández

Todo se disparó por una historia de Instagram de Yanina Latorre, donde se la veía a Flor molesta porque una famosa habría coqueteado con su novio.

La polémica escaló cuando Mariana Brey metió a Julieta Poggio en el medio y la señaló como la mujer que estuvo muy cerca de Occhiato en el evento. El revuelo fue tal que Poggio terminó llorando por haber sido señalada y Flor Jazmín salió a aclarar los tantos.

En diálogo con Desayuno Americano, Flor explicó: “Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”. Sobre Laurita Fernández, fue clara: “Casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor. Vino a Luzu la semana pasada”. Y sobre Wanda Nara, sentenció: “No nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante”.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Respecto al llanto de Poggio, Flor contó: “Vi que había llorado. Lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”.

El escándalo sigue sumando capítulos y, por ahora, cada protagonista busca dejar en claro su versión. Pero en las redes, el tema sigue dando que hablar.