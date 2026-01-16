Julio Iglesias fue denunciado por presunto abuso sexual; las acusaciones fueron de dos exempleadas de sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Ahora, el artista rompió el silencio.

El cantante español publicó en su cuenta de Instagram un contundente comunicado oficial para desmentir los hechos denunciados.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó.

A ello agregó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Julio Iglesias publicó un fuerte descargo tras las denuncias de abuso: “Nunca había sentido tanta maldad”. Foto: Instagram @julioiglesias

JULIO IGLESIAS, FUERTE DESCARGO ANTE LAS DENUNCIAS

El artista español escribió en su comunicado que “nunca había sentido tanta maldad” y profundizó: “Pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Finalmente, agradeció el apoyo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.