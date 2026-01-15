En medio del escándalo por las denuncias de abuso que contra Julio Iglesias, Susana Giménez salió a bancar al cantante español y dejó en claro que su relación de amistad sigue intacta. La diva, que conoce a Iglesias desde hace más de medio siglo, no dudó en expresar su cariño y admiración por él.

“Jamás hablaré mal de Julio. Le dije a mi amigo, lo amo, lo admiro. Es un caballero”, aseguró Susana en diálogo con el programa Intrusos. La conductora recordó los momentos compartidos con el artista y minimizó los gestos de afecto que siempre tuvieron en público. “Siempre me da besos porque somos amigos desde hace 50 años”, contó entre risas.

“Yo conocía a la mujer y le dije, ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, ¿vos sabés?’”, agregó la diva. Cuando le preguntaron si creía que las denuncias contra Iglesias eran falsas, Susana fue cauta pero firme: “No, no tengo ni idea, no me meto, pero no. Julio es un señor. Es bueno. Además, lo adoro y lo admiro”.

QUÉ DIJO SUSANA GIMÉNEZ DE SU FUTURO EN LA TELEVISIÓN

En el ida y vuelta con el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Susana Giméez habló de su futuro en la televisión tras el cambio de dueños del canal Telefé.

“Arranqué el año bien, todavía no hablé de mi vuelta al canal, pero si ellos quieren que yo trabaje pero no sé, vamos a empezar por el mundial y después veré dónde me quieren ver”, dijo la conductora a América.

