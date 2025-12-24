Mientras continúa con su recuperación tras haber sufrido un infarto, el 12 de diciembre, que requirió la colocación de un stent, Joaquín Levinton atraviesa el proceso sin perder su característico sentido del humor.

En uno de sus controles médicos de rutina, el líder de Turf vivió una situación tan inesperada como divertida dentro del hospital.

La desopilante anécdota de Joaquín Levinton con una “Susana Giménez” en el hospital (Imágenes Instagram @joaquinlevinton)

Levinton dialogó con una de las responsables del área de calidad y experiencia del paciente, llamada Susana Giménez y el cantante no tardó en bromear con si nombre, igual al de la diva argentina.

La coincidencia rápidamente dio lugar a un intercambio cargado de ironía y risas, que derivó en un espontáneo “paso de comedia”.

Lejos de incomodarse, la empleada del centro de salud se sumó al juego con complicidad, generando un clima distendido entre quienes presenciaron el momento y para quienes lo vieron en Instagram.

La desopilante anécdota de Joaquín Levinton con una “Susana Giménez” durante su recuperación /video de @joaquinlevinton

