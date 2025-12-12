Joaquín Levinton fue internado de urgencia la madrugada del viernes, luego de descompensarse mientras realizaba un show en un bar de Colegiales.

Según informó el cronista de Arriba Argentinos José Fulugonio, el músico de 50 años sintió un fuerte malestar que obligó a pedir asistencia médica inmediata.

Joaquín Levinton en el cumple de Lali Espósito.

“Esto pasó cerca de la medianoche en un bar de Colegiales. Joaquín Levinton estaba dando un show. Sintió un dolor en el pecho, una baja presión”, relató el periodista desde la puerta del Hospital Fernández.

Ante la situación, los presentes llamaron a una ambulancia. “Lo trajeron aquí a la guardia del Hospital Fernández. El diagnóstico presuntivo cuando ingresó minutos antes de la una de la mañana era un problema cardíaco”, detalló José Fulugonio.

“Ahora está siendo sometido a estudios para confirmar qué tipo específico de problema cardíaco sufrió el cantante de Turf, que todavía continúa internado aquí en el Hospital Fernández de Palermo”, explicó el notero.

El episodio ocurrió en un bar ubicado en Dorrego y Conde, donde Levinton realizaba un show íntimo. “Allí sufrió el malestar con toda la sintomatología de un malestar cardíaco. Se llamó a la ambulancia, lo atendieron en el lugar y decidieron trasladarlo al Fernández”, agregó el periodista de eltrece.

Durante la madrugada, los médicos avanzaron con estudios para precisar el cuadro. “Lo que supimos es que durante la madrugada Levinton fue sometido a estudios para confirmar específicamente el cuadro que presuntivamente, cuando ingresó, se hablaba de algo cardíaco”, informó.

Minutos más tarde en Arriba Argentinos confirmaron que el cantante de Turf sufrió un infarto.