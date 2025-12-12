La salud de Joaquín Levinton generó preocupación en las últimas horas luego de que se filtrara información oficial sobre su internación de urgencia.

En Arriba Argentinos (eltrece), la panelista May Martorelli reveló detalles del parte médico que confirma el episodio cardíaco que sufrió el cantante de Turf mientras daba un show en un bar de Colegiales.

Joaquín Levinton, internado de urgencia (Captura de eltrece)

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia:

“Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación”, comenzó explicando May al presentar la información que llegó al noticiero.

La periodista detalló que el parte incluye el horario exacto del episodio: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.

Acto seguido, la profesional confirmó que el traslado fue inmediato y con un diagnóstico preliminar muy delicado. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, aseguró.

Finalmente, May remarcó que la situación ya está corroborada por las autoridades médicas. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”.

El músico permanece internado mientras se esperan más precisiones sobre su evolución.