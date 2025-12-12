Horas antes de dar un show en Palermo, Joaquín Levinton se mostró en sus redes sociales sin ningún signo aparente de malestar.

El cantante de Turf publicó dos historias: en la primera se lo ve sentado, con un look relajado y canchero, camisa blanca con tiradores verdes y pantalón negro, listo para salir a escena.

Joaquín Levinton horas antes de descompensarse (Foto Instagram @joaquinlevinton) Por: Maria Vitale

En la segunda publicación compartió el libro que está por lanzar, Las 4 puertas hacia el orden interior, mostrando entusiasmo por el proyecto.

Acto seguido, Joaquín Levinton se presentó en un bar de Palermo y, producto de una descompensación, fue trasladado de inmediato al Hospital Fernández, donde confirmaron que sufrió un infarto.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia:

“Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación”, comenzó explicando May al presentar la información que llegó en vivo a Arriba Argentinos.

La periodista detalló que el parte incluye el horario exacto del episodio: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.

Acto seguido, la profesional confirmó que el traslado fue inmediato y con un diagnóstico preliminar muy delicado. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, aseguró.

Finalmente, May remarcó que la situación ya está corroborada por las autoridades médicas. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”.

El músico permanece internado mientras se esperan más precisiones sobre su evolución.