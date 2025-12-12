La noche del martes, Joaquín Levinton vivió un momento crítico que preocupó a sus fanáticos y al mundo de la música. El cantante y líder de Turf sintió un fuerte malestar en el pecho y, ante la situación, su entorno decidió llamar al SAME según informaron en el comunicado de prensa.

Los médicos lo trasladaron de inmediato a la guardia del Hospital Fernández, donde le realizaron un chequeo completo. Tras los estudios, los profesionales determinaron que era necesario colocarle un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

EL COMUNICADO DE TURF SOBRE LA SALUD DE JOAQUÍN LEVINTON (Instagram)

El procedimiento se realizó con éxito y, según informaron desde su entorno, el músico se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente. Actualmente, está en proceso de recuperación y permanece bajo observación médica.

EL COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA SALUD DE JOAQUÍN LEVINTON

Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández.

En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent.

El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación.

