Ya se encuentra en marcha el rodaje de Escondida en mi cabeza, la nueva película del reconocido director Lucas Vivo García Lagos, una comedia argentina que promete conquistar al público en 2026.

El film está protagonizado por Nicolás Furtado, Agustina “Papryka” Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz, con la participación especial de Joaquín Levinton.

De qué trata Escondida en mi cabeza

Erni (Nicolás Furtado) es un veinteañero encantador pero inmaduro que trabaja en un parque de atracciones. Su vida gira en torno al placer y la diversión, pero su irresponsabilidad le trae problemas tanto en el trabajo como en el amor. En un mismo día, su jefe Tony (Maxi de la Cruz) lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, decide alejarse.

Desesperado, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” (Louta), un excéntrico joven británico que lo convence de invertir su indemnización en Bitcoins. Esa noche se descontrola y todo cambia tras un accidente que deja a Erni en coma.

Catorce años después, despierta en un mundo completamente distinto. Su madre (Alejandra Flechner) está agobiada por las deudas y sus antiguos amores ya no están. Pero hay una sorpresa: aquella inversión en criptomonedas ahora vale millones… aunque Erni no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.

Una comedia sobre el paso del tiempo, las segundas oportunidades y lo impredecible de la vida digital.

Las primeras fotos de Escondida en mi cabeza

El rodaje de Escondida en mi cabeza

El rodaje de Escondida en mi cabeza





El rodaje de Escondida en mi cabeza





El rodaje de Escondida en mi cabeza

Ficha técnica de Escondida en mi cabeza