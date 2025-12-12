Cerca de la una de la madrugada, Joaquín Levinton (50) se descompensó y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde confirmaron que había sufrido un infarto.

Allí, el cantante de Turf fue operado y evoluciona favorablemente.

Joaquín Levinton en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Operaron a Joaquín Levinton tras sufrir un infarto

La notera Agustina Binotti salió al aire en Desayuno Americano desde el Hospital Fernández y dio detalles de la intervención que le realizaron al líder de Turf.

“Anoche trajeron al cantante, de 50 años. Estaba en Palermo comiendo con amigos. Tuvo un problema en el miocardio, un infarto”, informó la cronista.

Y agregó: “Lo operaron de urgencia. Según confirmó la hermana, le colocaron un stent para abrirle la arteria”.

“Está en terapia intensiva, pero fuera de peligro”, cerró.

Desde el piso de América, Carlos Salerno amplió: “El encargado del restaurante El Timón lo vio y trató de asistirlo. Llamó al SAME y el SAME le salvó la vida a Joaquín Levinton”.

EL COMUNICADO DE TURF SOBRE LA SALUD DE JOAQUÍN LEVINTON