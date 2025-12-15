Joaquín Levinton ya está en su casa: el cantante de Turf recibió el alta médica después de pasar más de tres días internado por un infarto agudo de miocardio.
El jueves a la noche, Levinton fue trasladado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Los médicos del SAME actuaron rápido y lo derivaron al Hospital Fernández, donde le realizaron una intervención para colocarle un stent.
La operación fue exitosa y el músico pasó por terapia intensiva, pero su evolución fue favorable desde el primer momento.
El mensaje de Joaquín Levinton tras el alta
Apenas volvió a su casa, Levinton se comunicó con el programa Olga para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Estoy perfecto”, aseguró.
Además, pidió que se destaque la labor de los profesionales que lo atendieron: “Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien. Nombrá la excelencia del SAME y el Hospital Fernández, que fueron unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente. Es muy importante eso”.
En sus redes sociales, Levinton también compartió el fragmento de Olga y sumó un mensaje para sus fans: “Chikis ya estoy bien!! Los quiero, gracias por su amor”.