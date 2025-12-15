Joaquín Levinton ya está en su casa: el cantante de Turf recibió el alta médica después de pasar más de tres días internado por un infarto agudo de miocardio.

El jueves a la noche, Levinton fue trasladado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Los médicos del SAME actuaron rápido y lo derivaron al Hospital Fernández, donde le realizaron una intervención para colocarle un stent.

La operación fue exitosa y el músico pasó por terapia intensiva, pero su evolución fue favorable desde el primer momento.

Joaquín Levinton fue internado de urgencia por un infarto de miocardio (Captura de eltrece)

El mensaje de Joaquín Levinton tras el alta

Apenas volvió a su casa, Levinton se comunicó con el programa Olga para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Estoy perfecto”, aseguró.

Además, pidió que se destaque la labor de los profesionales que lo atendieron: “Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien. Nombrá la excelencia del SAME y el Hospital Fernández, que fueron unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente. Es muy importante eso”.

En sus redes sociales, Levinton también compartió el fragmento de Olga y sumó un mensaje para sus fans: “Chikis ya estoy bien!! Los quiero, gracias por su amor”.



