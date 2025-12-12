Luego de la enorme preocupación que generó la noticia sobre la salud de Joaquín Levinton, se conoció el testimonio más impactante: habló Richard, el mozo que le salvó la vida, y relató con crudeza cómo fueron los minutos previos al traslado del cantante al hospital.

En una nota que le dio a LAM, el trabajador del bar Timón —donde ocurrió el episodio— explicó que Levinton es cliente habitual y que aquella noche todo fue distinto: “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, comenzó diciendo.

Richard aclaró que Joaquín no entró al lugar a consumir: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”, relató.

La reacción fue inmediata: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó. Y siguió: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Al llegar la ambulancia, los médicos confirmaron el cuadro: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”, cerró.

LA SALUD DE JOAQUÍN LEVINTON: QUÉ DICE EL COMUNICADO OFICIAL

La noche del martes, Joaquín Levinton vivió un momento crítico que preocupó a sus fanáticos y al mundo de la música. El cantante y líder de Turf sintió un fuerte malestar en el pecho y, ante la situación, su entorno decidió llamar al SAME según informaron en el comunicado de prensa.

Los médicos lo trasladaron de inmediato a la guardia del Hospital Fernández, donde le realizaron un chequeo completo. Tras los estudios, los profesionales determinaron que era necesario colocarle un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

El procedimiento se realizó con éxito y, según informaron desde su entorno, el músico se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente. Actualmente, está en proceso de recuperación y permanece bajo observación médica.