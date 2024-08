Si bien fue una noche a pura fiesta la que se vivió en el Cris Morena Day, el show organizado por el canal de streaming Olga y que se pudo disfrutar en el Gran Rex, la performance de Joaquín Levinton no pasó desapercibida.

El artista interpretó la canción Resistiré, se olvidó la letra y en las redes lo destrozaron: “Qué desastre Joaquín Levinton cantando Resistiré en el #CrisMorenaDay”, fue uno de los letales mensajes que se pudieron observar en X (antes Twitter).

“Joaquín Levinton tirando ‘sarasa’ cantando uno de los mejores temas (Resistiré), me hace daño al cora. Te pido, plis, aprendete la letra”, fue otro tweet que agregó un usuario junto a un emoji de un corazoncito roto.

¡Qué momento!

Por: Fabiana Lopez

LA EMOCIÓN DE CRIS MORENA AL RECORDAR A ROMINA YAN EN EL GRAN REX

En medio del furor que despertó el Cris Morena Day, el show que está organizado por el canal de streaming Olga y que se llevó a cabo este 28 de agosto en el Gran Rex, Cris Morena recordó a su hija, Romina Yan, con mucho amor.

Todo comenzó con el comentario que hizo Nati Jota le hizo a la protagonista de este evento en vivo: “La otra vez me contabas que vos la sentís presente a Romina y que de repente ves un colibrí y decís ‘hola Ro’”, expresó.

Fue entonces que Cris respondió, a corazón abierto: “Ella está acá, está en mi colibrí que está acá. Y tengo muchas flores en mis balcones que los atraen. Pero no es el colibrí. Es que está acá. Estoy segura que está acá. Está en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, mi hijo, y en los ojos de todos ustedes que la siguieron durante toda la vida”.

Foto: Captura de video de X (@olgaenvivo)

“El nombre Vive Ro salió cuando estábamos armando Aliados, que fue un proyecto maravilloso para mi vida. Y teníamos un vivero donde se suponía que trabajaban los seres de luz y no tenía nombre, entonces pensamos en un nombre de publicidad y era horrible. Entonces se me acercó una persona que quiero mucho con un papelito y me dijo que ya tenía nombre: Vive Ro. Y ahí quedó”, agregó, en referencia al homenaje que se le había hecho a la actriz.

“Como dice mi nieta Azul ‘Romina es la presencia de la ausencia’. Yo pienso en ella y no quizás tanto en Tomás porque está acá y trabajamos juntos. En cambio, Romina persiste y vive en mi vida y en la de todos”, añadió.

Cris Morena: “Estoy segura que (Romina Yan) está acá. Está en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, mi hijo, y en los ojos de todos ustedes que la siguieron durante toda la vida”.

Y cerró, a flor de piel: “Las lágrimas son de alegría de verlos acá a todos de vuelta y de saber que está en ustedes también. Yo soy mucho mejor persona después de lo que pasó”.