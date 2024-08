Gimena Accardi le regaló al Cris Morena Day uno de los momentos más picantes y divertidos de la noche al opinar sin filtros del noviazgo de Lali Espósito y Peter Lanzani en la época de Casi Ángeles.

Escudada en el humor, la actriz intuyó lo que estaba dando a suponer Cris Morena, al subrayar que tanto para Lali como para Peter fue su primer amor, y dejó de lado el eufemismo en pleno stream de Olga.

EL SINCERICIDIO DE GIMENA ACCARDI SOBRE EL NOVIAZGO DE LALI Y PETER LANZANI EN CASI ÁNGELES

Nati Jota: -Cuando ustedes estaban de novios eran muy chiquitos.

Cris Morena: -Fue su primer amor. De los dos.

Gime Accardi: -¡Diganló!

Peter Lanzani: -¡Cómo le gusta ese texto!

Gime: -Díganlo: ¡perdieron la virginidad!

Lali: -¡No! ¡Gimena!

Peter: (risa)

Cris: -No, no dije eso.

Gime: -Sí, decilo, Cris. Estás con ganas de decirlo.

Lali: -Es lo que querés decir.

Cris: -No, no, no.

Gime: -Primer amor, primer amor, primer amor... Primera vez.

Lali: -¡Basta con el primer amor!

