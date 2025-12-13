El pasado 12 de diciembre, Joaquín Levinton (50) sufrió un infarto mientras se encontraba en un restaurante del barrio porteño de Palermo.

El cantante de Turf fue asistido de inmediato por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández, donde fue sometido a una intervención en la que le colocaron un stent.

A un día de la operación, la jefa de prensa del artista, Gabriela Jurado, emitió un comunicado oficial que fue leído al aire por Lola Cordero en el programa Implacables (elnueve).

CÓMO SIGUE LA SALUD DE JOAQUÍN LEVINTON TRAS SUFRIR UN INFARTO

“Queremos informar que Joaquín se encuentra evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal”, señala el mensaje.

Además, el comunicado agrega que, si la evolución continúa de manera positiva, el músico podría recibir el alta y regresar a su casa en los próximos días.