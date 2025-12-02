Un reciente de Susana Giménez generó sorpresa entre sus seguidores al mostrarla en una situación inesperada dentro de La Mary, su emblemática mansión en Punta del Este. Acostumbrada a compartir imágenes relajadas de su vida diaria, la diva dejó ver esta vez una faceta poco habitual que rápidamente despertó comentarios y reacciones en redes sociales.

La conductora publicó una historia en Instagram, filmada por una amiga, en la que aparece recostada en el piso de la galería mientras realiza una actividad que no forma parte de su rutina: pintar un sillón de mimbre.

Foto: captura Telefe

Sin el glamour que suele acompañar su figura pública, Susana se mostró concentrada y natural, trabajando con soltura ante la cámara. Entre risas, su amiga le preguntó: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”, a lo que ella respondió con humor: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”. La escena, espontánea y descontracturada, se viralizó rápidamente y fue celebrada por sus admiradores.

El futuro de Susana Giménez en Telefe entró en zona de turbulencia. La diva, que durante décadas fue sinónimo de rating y glamour en el canal de las pelotas, quedó relegada tras la llegada de los nuevos dueños que ya no la consideran una prioridad para 2026.

“Me dicen que Susana no forma parte de las prioridades de los nuevos dueños del canal. Ella no va a ser la cara del canal”, reveló Juan Etchegoyen, marcando un quiebre histórico en la relación entre la conductora y la emisora.

Susana Giménez (Foto: captura América TV)

El periodista también contó que la situación contractual de la diva cambió de manera drástica. “Me dicen que la diva ya no cobra un sueldo hace algunos meses. Así que esta medida ya tenía que ver con algo de Paramount, pero los nuevos dueños lo apoyan”, agregó.

SUSANA GIMÉNEZ QUEDÓ AFUERA DE LAS PRIORIDADES DE LOS NUEVOS DUEÑOS DE TELEFE

“Lo que me dicen también es que no tiene, ya, en este diciembre 2025, un productor ejecutivo esperando su regreso como tuvo siempre”, explicó el periodista de Mitre Live.

Aunque desde Telefe no anunciaran que buscan desprenderse de Susana, tampoco están dispuestos a sostener la dinámica de otros tiempos. “Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, señaló Etchegoyen, dejando en claro que el gran desafío será encontrarle un espacio en medio del fuerte reordenamiento interno y de un 2026 atravesado por el Mundial, cuya transmisión tendrá Telefe.

Susana Giménez (Foto: captura Telefe)

La propia Susana tampoco estaría dispuesta a aceptar cualquier propuesta. “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el programa del año pasado porque le querían imponer famosos nuevos”, reveló Etchegoyen, dejando entrever tensiones entre la diva y la emisora.

