Karina Iavícoli reveló en Intrusos la advertencia que habría lanzado Susana Giménez a Telefé en medio de la venta de la señal. La panelista contó que la diva de los teléfonos habría puesto en jaque su futuro en el canal.

“Susana habría tenido una conversación con Fede Levrino y le habría dicho ‘si esto cambia de dueño, me voy del canal’”, dijo la panelista sobre la conductora en el programa de América.

Por su parte, Andrea Taboada sumó información: “Me dicen que hay una posibilidad de que unos hermanos, cuyo padre fue Luis Cella (histórico productor de Susana), es una de las duplas que también estarían dando vueltas, a quienes ella les daría la derecha, es un rumor”.

SUSANA GIMÉNEZ CONFIRMÓ QUE TENDRÁ SU PROPIA SERIE

Susana Giménez lo dijo sin vueltas: tendrá su propia serie. La diva de la televisión argentina confirmó la noticia en diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) y confesó que, después de años de negarse, finalmente aceptó que su vida sea llevada a la pantalla.

“Hace tanto que me la propusieron, que en ese momento yo dije ‘no, no, contar todo, no, qué sé yo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, que relata su vida me pareció que sí…”, explicó Susana, dejando en claro que el cambio de época influyó en su decisión.

La conductora adelantó que participará activamente en el desarrollo del guion: “Me voy a sentar con los guionistas y voy a empezar a contar todo”. Aunque todavía no se definieron los detalles, Susana ya tiene en mente cuáles son los momentos que no pueden faltar: “Cuando empiezo, en la mitad, y cuando crezco, cuando ya te ponés madura”.

Consultada sobre la posibilidad de aparecer en la serie, Susana fue sincera: “No, no creo. Bueno, no sé, capaz, eso la verdad que no se habló. Pero hasta ahora es todo contado y después ahora los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar todo”.

