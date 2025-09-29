En el marco de su 50° aniversario, la Fundación Favaloro realizó una gala solidaria inolvidable en el majestuoso Teatro Colón, reuniendo a más de 800 personas entre figuras destacadas del espectáculo, la salud, la ciencia y la política, con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer su capacidad médica e investigativa.

Una noche solidaria de arte, música y compromiso social

Con la conducción de Iván de Pineda y un repertorio musical de alto nivel a cargo de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti, bajo la dirección del maestro Lito Vitale, el evento combinó emoción, arte y compromiso social.

Entre los asistentes se destacaron personalidades como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Luis Landriscina, Mercedes Morán, Gino Bogani, Martín Redrado, entre otros referentes de la cultura y la sociedad argentina, quienes se unieron para rendir homenaje al legado del Dr. René G. Favaloro.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Fundación Favaloro: 50 años salvando vidas

Desde su creación, la Fundación ha realizado:

Más de 5.300 trasplantes

Más de 61.000 cirugías cardiovasculares

Casi 5 millones de consultas ambulatorias

Formación de más de 500 residentes médicos

Publicación de más de 3.000 artículos científicos

Esta labor ha posicionado a la Fundación como un referente en medicina de alta complejidad en América Latina, integrando asistencia, docencia e investigación con un compromiso inquebrantable con la salud pública.

¿Cómo colaborar con la Fundación Favaloro?

La Fundación Favaloro continúa salvando vidas gracias al apoyo de la sociedad.

Las donaciones son fundamentales para mantener el nivel de excelencia médica, actualizar equipamiento y continuar formando profesionales de la salud comprometidos con el país.

👉 Doná hoy y sé parte de esta historia:https://donaronline.org/fundacion-favaloro-argentina/50-aniversario-50-millones-de-vidas-salvadas