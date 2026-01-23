La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la causa que investigaba a Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales y vejaciones contra dos exempleadas, luego de determinar que los hechos denunciados no ocurrieron en territorio español.

Según el comunicado oficial, “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para avanzar con el caso.

Por qué la Justicia española se declaró incompetente

La decisión se basó en que los hechos denunciados por dos exempleadas del cantante habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, países donde Iglesias tiene propiedades y donde, según la denuncia, se habrían producido los supuestos abusos en 2021.

La fiscalía remarcó que las denunciantes no son de nacionalidad española y que nunca viajaron con Iglesias a España. Además, el propio artista aseguró que “ni reside en España, ni mantiene su centro de vida, intereses y actividad” en ese país, aunque posee propiedades allí.

Por eso, la resolución judicial subrayó que “los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”.

La reacción de la ONG que representa a las denunciantes

Desde Women’s Link Worldwide, la organización que representa legalmente a las dos mujeres, cuestionaron la decisión de la fiscalía española y la calificaron de “lamentable”. A través de un comunicado, la ONG sostuvo que la fiscalía “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”.

La organización también advirtió que la interpretación de la fiscalía “desconoce el principio de extraterritorialidad y el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”. Además, recordaron que tratados internacionales como el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio.

Qué dijeron las denunciantes y cómo sigue la causa

Las dos mujeres, que trabajaron en una residencia de Iglesias en República Dominicana, presentaron la denuncia en España el 5 de enero. Afirmaron haber sido víctimas de vejaciones y acoso sexual por parte del cantante, quien, según ellas, abusaba de su poder con otras empleadas, especialmente jóvenes y en situación de precariedad.

La denuncia se conoció tras una investigación periodística de más de dos años realizada por ElDiario.es y la cadena estadounidense Univisión, que detalló que los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021 en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas.

El artista de 82 años defendió su inocencia y había solicitado el archivo de la denuncia. Tras analizar el caso, la fiscalía concluyó que no podía abrir una investigación porque las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”, y porque los hechos ocurrieron en países “plenamente competentes” para investigarlos judicialmente.

Desde la ONG que representa a las denunciantes, adelantaron que seguirán luchando por justicia y acudirán a otras vías legales para que la causa avance en los países donde ocurrieron los hechos.