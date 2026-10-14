El artista Ricardo Montaner anunció su esperado regreso a la Argentina en el marco de su tour mundial “El Último Regreso”. El artista se presentará en Mar del Plata, Buenos Aires y también en Mendoza.

El 21 de marzo el artista se presentará en Aconcagua Arena de Mendoza, el 24 del mismo mes estará en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires y, por último, se presentará el 26 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 14 de octubre a las 13 horas en everup.com (para el show de Mendoza), movistararena.com.ar (Buenos Aires) y en entradauno.com (Mar del Plata).

Ricardo Montaner anunció un nuevo show en Argentina

EL EMOTIVO MENSAJE DE RICARDO MONTANER A SU ESPOSA, MARLENE

Sin lugar a dudas, la mayor felicidad que tiene Ricardo Montaner es su familia. El cantante conoció a su esposa, Marlene, hace ya 40 años y, con el correr de los años, formaron una hermosa familia compuesta por sus tres hijos: Mau, Ricky y Evaluna.

Semanas atrás, el artista hizo una emotiva publicación en sus redes sociales donde celebró un nuevo aniversario de bodas. “Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir”, aseguró el cantante que conoció a su esposa el día en que ella se casó con otro hombre.

La publicación que Ricardo Montaner le dedicó a Marlene en su aniversario (Foto: Instagram @montaner)

“¿Cuál hubiera sido la esperanza de vida para mi corazón de no haberte conocido?“, empezó escribiendo Ricardo en el mensaje de Instagram donde celebró 37 años de casado con Marlene. “Hace 37 años me casé contigo y hace 40 te pertenezco. Yo no soy amigo tuyo, soy tu esposo, tu marido, el que te cuida y tiene en tutela tu corazón, lo tengo a buen resguardo, en una caja fuerte de ilusiones y proyectos juntos”, siguió el artista.

Por último, aseguró: “Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir. Feliz aniversario mi vida”. Marlene, por su parte, respondió a la publicación con un mensaje que decía: “Wow paaaaa. Me ganaste. Y te robas todaaas las fotos. Te amo papito. Feliz 37 Y los que nos faltan loquito. Yupieeeee”.