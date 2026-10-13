David Bisbal vuelve al Movistar Arena: nueva fecha

David Bisbal vivió un reencuentro inolvidable con el público argentino. En el marco de su Tour Eternos 2026, el cantante español se presentó ante un Movistar Arena agotado y ofreció un espectáculo cargado de emoción, energía y grandes canciones que atraviesan generaciones.

La respuesta del público fue contundente y, en uno de los momentos más especiales de la noche, Bisbal anunció una nueva presentación en Buenos Aires: el sábado 28 de agosto de 2027 volverá al Movistar Arena.

Así fue el show de David Bisbal en Buenos Aires

El espectáculo comenzó con una introducción sinfónica, acompañada por cuerdas en vivo y un impactante despliegue de láseres, que dio paso a «Vivir así» y «Adoro».

Canciones como «No amanece», «Esta ausencia», «Si tú la quieres», «Perdón», «A partir de hoy», «Herederos», «Me enamoré de ti», «Mi princesa» y «Dígale» fueron coreadas de principio a fin por un estadio que celebró los 25 años de carrera de una de las voces más reconocidas del pop en español.

Eternos, el nuevo álbum de David Bisbal, tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche

Uno de los puntos más destacados del concierto llegó con «Quijote» y «Te quiero», canciones de Eternos, su nuevo álbum, interpretadas con el acompañamiento de cuerdas en vivo.

La emoción creció durante la reprise de «Te quiero», que reunió a toda la banda sobre el escenario para despedir ese segmento con el público de pie. Fue entonces cuando Bisbal sorprendió a los asistentes con el anuncio de su regreso a Buenos Aires en 2027.

Tour Eternos 2026: una puesta en escena de alto impacto

El Tour Eternos 2026 presentó una propuesta musical que combina la fuerza característica de David Bisbal con una producción visual de primer nivel.

Una sección de cuerdas en vivo aportó nuevos matices a clásicos como «Abrázame muy fuerte», «El amar y el querer» y «Frente a frente». A su vez, un interludio funk dio paso a «Camina y ven», «Lloraré las penas» y «Oye el boom», en un recorrido que alternó estilos, ritmos y momentos de gran intensidad.

Tres cambios de vestuario y una impactante producción técnica, con láseres, efectos de CO₂, dispositivos sparkular y lluvia de confeti, completaron una experiencia audiovisual que acompañó cada etapa del concierto.

El cierre fue una auténtica fiesta. «Esclavo de sus besos», «Bulería» y «Ave María» hicieron cantar y bailar a todo el Movistar Arena.

Entradas para David Bisbal en el Movistar Arena 2027

Después de agotar su presentación en Buenos Aires, David Bisbal regresará al Movistar Arena el sábado 28 de agosto de 2027.

Las entradas para el nuevo show estarán disponibles a través de Movistar Arena, con 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa.

La venta comenzará el miércoles 14 de octubre a las 17 h.