El inesperado reencuentro entre Shakira y Antonito De la Rua, a 11 años de la separación

Shakira volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida sentimental después de compartir una foto junto a Antonio de la Rúa, su expareja y actual amigo, tras el cierre de su residencia en Madrid. La imagen, en blanco y negro, fue tomada durante la celebración posterior al último concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.

La publicación llamó la atención porque se produjo en medio de los rumores de una posible reconciliación entre ambos, que volvieron a circular en los últimos meses.

Además, la cantante le dedicó unas palabras desde el escenario y destacó el papel que tuvo el empresario en la organización de Macondo Park, el recinto construido especialmente para sus presentaciones.

La foto de Shakira con Antonio de la Rúa tras el cierre de su gira

La imagen fue tomada el lunes 12 de octubre, después de la última función de la residencia de Shakira en Madrid. La artista cerró esta etapa de su gira con 13 conciertos en Macondo Park y compartió con sus seguidores un balance de lo que significó la experiencia.

“Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”, escribió en sus redes sociales. También agradeció a los fanáticos que viajaron desde distintos países para acompañarla y destacó el trabajo de los artistas invitados y del equipo de producción.

“Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, expresó.

La colombiana también le dedicó unas palabras especiales a la ciudad que la recibió durante estas semanas: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.

Entre las imágenes que compartió tras el cierre apareció la postal junto a Antonio de la Rúa, que rápidamente despertó nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Foto: captura de Instagram Por: Estefania Lisi

El emotivo mensaje de Shakira a Antonio de la Rúa en pleno show

La fotografía no fue el único gesto de cercanía entre la cantante y su expareja. Durante el último concierto en Macondo Park, Shakira le dedicó unas palabras desde el escenario ante miles de espectadores.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó.

Luego, se refirió al vínculo que mantienen después de su separación y dejó en claro el lugar que ocupa actualmente el empresario en su vida.

“Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, dijo.

El agradecimiento puso el foco en la relación cercana que ambos mantienen y en la participación de De la Rúa en el desarrollo de la residencia madrileña.

Por qué volvieron los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Las versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa ya habían circulado en agosto, cuando trascendió una foto de ambos compartiendo una comida en un restaurante de Miches, República Dominicana.

En aquella ocasión, también estaban presentes Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y el empresario George Nader. La nueva imagen en Madrid y las palabras que Shakira le dedicó desde el escenario volvieron a alimentar las especulaciones.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos confirmó que haya retomado una relación amorosa. La artista se refirió públicamente a De la Rúa como su “amigo del alma”, mientras que la fotografía por sí sola no permite confirmar una reconciliación.

Shakira y "Antonito" aparecen en los Paradise Papers.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década compartieron tanto su vida personal como proyectos profesionales vinculados con la carrera internacional de la cantante.

El empresario tuvo un papel importante en la gestión de la artista y estuvo involucrado en proyectos como Laundry Service, el álbum que consolidó su proyección internacional.

En enero de 2011, ambos anunciaron su separación. Pese al final de la relación sentimental, mantuvieron el respeto mutuo y continuaron vinculados profesionalmente durante un tiempo.

Con los años, los dos optaron por mantener un perfil más bajo respecto de su vínculo. Ahora, la foto compartida por Shakira y el reconocimiento público que le dedicó a su expareja volvieron a poner su historia en el centro de la atención.