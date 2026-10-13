Shakira y Maluma volvieron a encender los escenarios con una aparición que hizo vibrar al público de Madrid. El cantante colombiano fue el invitado sorpresa de la noche del domingo 11 de octubre en el Estadio Shakira, donde se reunió con la artista para interpretar “Chantaje” y “AGUA”, su más reciente colaboración musical.

La presentación se convirtió en uno de los momentos más celebrados de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Video: prensa

Shakira y Maluma cantaron “Chantaje” en Madrid

Los primeros acordes de “Chantaje” fueron suficientes para que el estadio se pusiera de pie. Lanzada en 2016, la canción se convirtió en uno de los grandes éxitos de ambos artistas y alcanzó el primer puesto del ranking Hot Latin Songs de Billboard durante 11 semanas.

Su videoclip, además, supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube, según los datos difundidos en el anuncio.

La aparición de Maluma desató la euforia de los fanáticos, que acompañaron la interpretación de principio a fin y corearon uno de los temas más reconocidos de la dupla colombiana.

Foto: prensa

“AGUA”, la nueva canción que hizo bailar al Estadio Shakira

Después de “Chantaje”, Shakira y Maluma interpretaron “AGUA”, su más reciente lanzamiento. Con su ritmo de merengue, la canción convirtió el estadio en una pista de baile y sumó otro momento de complicidad entre los artistas.

El tema también viene registrando cifras destacadas en plataformas digitales. De acuerdo con el material de prensa, a menos de un mes de su estreno superó los 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, rebasó los 18 millones de visualizaciones en YouTube.

La actuación tuvo una repercusión inmediata entre los seguidores, que compartieron imágenes y videos del encuentro en redes sociales.

La reunión de Shakira y Maluma vuelve a poner en escena una de las colaboraciones más exitosas de la música latina, con canciones que mantienen su popularidad entre el público y que ahora sumaron un nuevo capítulo en Madrid.