Ricardo Montaner volvió a utilizar su alcance en redes sociales para visibilizar una causa humanitaria. Luego del terremoto que afectó distintas zonas de Venezuela, el artista compartió un sentido mensaje en el que pidió ayuda para las miles de familias damnificadas y convocó a realizar donaciones para asistir a los afectados.

A través de una publicación en Instagram, el cantante expresó la angustia que siente por la situación que atraviesa su país y remarcó que la tragedia requiere una respuesta inmediata de todos.

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante. Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita”, escribió Montaner junto a una imagen de fondo negro y un emoji de corazón roto.

Story de Montaner

Ricardo Montaner y su familia impulsan una campaña para ayudar a las víctimas

El pedido del intérprete no quedó solamente en un mensaje. Ricardo Montaner, junto a sus hijos y el resto de su familia, decidió canalizar la ayuda a través de The House Project, una iniciativa solidaria que busca llevar asistencia de manera rápida, eficiente y transparente a las comunidades más afectadas por el terremoto.

Según informaron, los fondos recaudados serán destinados directamente a las zonas afectadas para colaborar con las familias que sufrieron pérdidas materiales y humanas como consecuencia del desastre natural.

La convocatoria está abierta a personas, organizaciones y comunidades de todo el mundo que deseen sumarse con una donación.

Video: Ricardo Montaner

El mensaje de Ricardo Montaner que conmovió a sus seguidores

La publicación del cantante generó una inmediata repercusión entre sus millones de seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo, oraciones y expresiones de solidaridad con el pueblo venezolano.

Con este nuevo llamado, Ricardo Montaner volvió a manifestar públicamente su compromiso con Venezuela y con quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles tras el terremoto, invitando a transformar la preocupación en acciones concretas para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.