Como cada año, Pampita se sumó a la tradicional peregrinación a Luján. Este sábado 3 de octubre, la modelo comenzó el recorrido hacia la Basílica junto a un grupo de peregrinos y fue mostrando parte de la experiencia a través de sus redes sociales.

En las imágenes que publicó se la puede ver preparada para enfrentar una jornada marcada por el frío y la lluvia. Pampita llevó una campera negra con capucha y, antes de comenzar a caminar, mostró un particular detalle de su preparación: se colocó cinta en los talones para proteger sus pies y evitar lastimarse durante el extenso recorrido.

Pampita mostró cómo se preparó para la Peregrinación a Luján (Foto: Instagram).

Luego, la modelo compartió videos del camino, donde se la observa caminando junto a otros fieles, muchos de ellos protegidos con pilotos y capas de lluvia. También publicó una imagen grupal dentro de una iglesia, acompañada por otras mujeres que participan de la peregrinación.

Pampita se mostró con el grupo con el que fue a Peregrinar este 2026 (Foto: Instagram).

La 52ª Peregrinación a Luján comenzó este sábado y contempla un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta el Santuario de Nuestra Señora de Luján. Este año se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Pampita en la Peregrinación a Luján (Foto: X/@fedeflowersok).

PAMPITA MOSTRÓ CÓMO SE PREPARÓ PARA CAMINAR HASTA LUJÁN

Antes de comenzar la peregrinación, la modelo compartió un video en el que se la ve protegiendo sus pies con cinta para evitar lastimaduras durante el extenso recorrido. Además, mostró parte del grupo con el que emprendió esta tradicional caminata y compartió una significativa frase.

La frase que compartió Pampita sobre la Peregrinación a Luján (Foto: Instagram).

Para Pampita, la caminata hacia Luján es una tradición que sostiene desde hace años. En esta oportunidad, volvió a ponerse en camino y decidió compartir con sus seguidores distintos momentos de una jornada que, pese a las condiciones climáticas, comenzó temprano y reúne a miles de peregrinos.

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