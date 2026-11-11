La llegada del papa León XIV a Luján tuvo un momento especialmente emotivo cuando Luciano Pereyra tomó el micrófono frente a la multitud de fieles que se acercó a la Basílica para participar de la histórica celebración. El artista fue uno de los encargados de musicalizar la previa de la misa y no pudo contener las lágrimas durante su presentación.

El momento más conmovedor llegó cuando interpretó “Solo le pido a Dios”, el emblemático tema de León Gieco. Antes de comenzar a cantar, Luciano compartió unas palabras cargadas de emoción: “Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’”.

El papa León XIV en Luján (Foto: AP).

Visiblemente movilizado, el cantante dejó que la emoción se apoderara de su voz mientras entonaba la canción frente a los miles de presentes. Además, durante su participación, también interpretó “Seré”, uno de los grandes éxitos de su carrera, que despertó el entusiasmo de sus seguidores.

LA PRIMERA VEZ QUE LUCIANO PEREYRA CANTÓ FRENTE A UN PAPA

La presentación en Luján tuvo un significado especial para el artista, ya que no fue la primera vez que tuvo la oportunidad de cantar frente a un Sumo Pontífice. En el año 2000, Luciano Pereyra participó del Jubileo celebrado en Roma, donde también se presentó ante el papa Juan Pablo II.

Luciano Pereyra en Luján (Foto: redes sociales).

De esta manera, 26 años después de aquella experiencia, el cantante volvió a formar parte de un acontecimiento histórico para la Iglesia católica, esta vez en Argentina y ante la presencia de León XIV. Una actuación atravesada por la emoción y un mensaje que el propio artista eligió resumir en tres palabras: paz, amor y unión.

CÓMO SIGUE LA VISITA DEL PAPA A LA ARGENTINA

Cronograma del miércoles 11 de noviembre de 2026:

08:00 h: Visitó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto (Ciudad de Buenos Aires).

10:00 h: Misa masiva en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30 h: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) junto al presidente Javier Milei.

14:00 h: Despegue del avión papal con destino a Lima, Perú, dando inicio a la tercera y última etapa de su gira de 12 días por la región.

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