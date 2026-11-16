Fiel a su estilo, Fer Metilli compartió en las últimas horas un divertido video a través de sus redes sociales donde anunció que estaba en búsqueda de alquiler. Todo se debió a un inesperado encuentro... ¡con una lagartija!

“BUSCO ALQUILER!“, escribió la actriz y humorista junto a la publicación. ”Acepto ciudadanías varias. No estoy para nada de acuerdo señora lagartija", agregó en broma junto a un breve video donde mostraba el desagradable hallazgo.

En el video que subió a Instagram, se veía a una pequeña lagartija caminando por la pared. “Bueno... ¿ustedes entienden que yo me voy a tener que mudar, no?“, se la escucha decir a la actriz. ”¡No, ya está! Date por mudada", arremetió.

El inesperado pedido de Fer Metilli tras un desagradable hallazgo en su casa (Video: Instagram @fermetilli)

FER METILLI HABLÓ SOBRE LA MATERNIDAD

Meses atrás, Fer Metilli volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más polémica genera en las redes: la maternidad. En una extensa entrevista con María Laura Santillán, la integrante de Las chicas de la culpa fue contundente.

Nunca quiso ser madre, no se arrepiente y tiene muy en claro la diferencia entre sus perros —a quienes ama profundamente— y la idea de un hijo. “Mis perros no son mis hijos, son mi compañía”, resumió sin vueltas.

La nota fue un recorrido por varios aspectos de su vida personal. Habló de su relación de 12 años con Agustín “Rada” Aristarán —a quien define como “el hombre de mi vida”—, de por qué eligieron nunca convivir, de la pérdida de sus padres en 2025 y de cómo el trabajo la sostuvo en los momentos más duros.

Fernanda Metilli con María Laura Santillán Por: Captura Infobae

Uno de los momentos más potentes de la entrevista fue cuando Metilli dio vuelta el argumento más repetido en su contra. “Muchos de los comentarios eran ‘¡qué egoísta, no quiere traer un hijo al mundo!’ y para mí es al revés”, explicó.

Según ella, si tiene en claro que no quiere ser madre, traer un hijo al mundo de todas formas sería el verdadero acto egoísta. La actriz contó que nunca se lo cuestionó: no lo deseó, no se lo imaginó, y tampoco recibió presiones familiares. “Mis viejos en eso siempre fueron muy modernos”, recordó.

Lo que sí recibió fue crítica social: “¿A qué viniste al mundo si no?” y “¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja?” son frases que le dijeron de verdad. Ante eso, respondió con calma: tiene dos sobrinos y, además, cuestiona que alguien tenga hijos pensando en tener un cuidador a futuro.