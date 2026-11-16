Mientras Tamara Báez atraviesa su segundo embarazo, su novio Thiago Martínez decidió abrir su nuevo negocio. Se trata de “Martínez Car Wash”, su propio lavadero de autos y, según él, su propio sueño cumplido.

El pasado domingo 15 de noviembre fue el día elegido para la gran inauguración. “Hoy cumplimos un sueño”, contó Thiago en las redes de su negocio donde detalla que el lavadero ofrece servicio de “lavado, detailing y pulido”.

“Después de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, llegó el día de abrir las puertas de nuestro propio lavadero. Un proyecto que empezó como un sueño y hoy se convierte en realidad. ¡Gracias por ser parte de este comienzo!“, agregó, entusiasmado.

El novio de Tamara Báez abrió un nuevo negocio (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

TAMARA BÁEZ CELEBRÓ EL GRAN LOGRO DE SU NOVIO

Como no podía ser de otra manera, Tamara Báez acompañó a su novio, Thiago Martínez, en la gran inauguración. Junto a Jamaica, la hija que tuvo con L-Gante, la influencer acompañó a su pareja y todos lucieron remeras del nuevo negocio.

El novio de Tamara Báez abrió un nuevo negocio y ella lo celebró en redes (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

“Un logro más. Felicidades mi amor por tu nuevo lugar de trabajo. Que Dios te bendiga y acompañe en todo este camino. Te mereces todo siempre. Te amamos”, escribió Tamara orgullosa a través de su cuenta de Instagram.