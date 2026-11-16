Rusherking habló por primera vez de su infidelidad a María Becerra (captura de HISPA e Instagram)

Rusherking rompió el silencio sobre uno de los capítulos más polémicos de su vida sentimental: su separación de María Becerra y la infidelidad que marcó el final de la relación.

En una profunda entrevista con Nacho Elizalde para el segmento “Hay Amor”, de Hispa, el cantante recordó cómo comenzó el romance, por qué se terminó y cómo vivió la exposición mediática que tuvo aquella ruptura.

La pareja se separó a fines de 2021, en medio de un escándalo que tuvo repercusión en las redes sociales. A casi cinco años de aquel episodio, y con ambos nuevamente en pareja, el artista se animó a repasar lo ocurrido y reconoció que los dos cometieron errores durante el noviazgo.

Rusherking habló por primera vez de su infidelidad a María Becerra. Video de HISPA. Nota completa en YouTube.

Cómo empezó la historia de amor entre Rusherking y María Becerra

Al recordar los comienzos de la relación, Rusherking contó que la conexión surgió a partir de la música y de un grupo de amigos que compartían.

“Pegamos onda. Los dos nos llamamos la atención mutuamente, nos gustaba la música de ambos. Empezamos a tomar y avanzamos. Nos conocimos así. Éramos un grupo de amigos. Nos fuimos a Córdoba de vacaciones y empezó nuestra relación”, relató.

El cantante también recordó la intensidad de aquel noviazgo, que duró poco más de un año y estuvo atravesado por proyectos compartidos, viajes y convivencia.

“En ese momento no estábamos tan expuestos y cuando me separé hubo quilombo. Todo se fue al carajo. Estuvimos juntos un año. Fue intenso. Hacíamos música juntos, viajábamos para todos lados, vivimos con María tres o cuatro meses”, contó.

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Rusherking reconoció la infidelidad a María Becerra y habló de los errores de ambos

Al referirse a los motivos de la separación, el artista reconoció que la relación se había desgastado y que los dos atravesaban una etapa de mucha inmadurez.

“Fueron muchas cosas. Éramos muy chiquitos los dos. Los dos teníamos nuestros errores. La relación se fue desgastando, fuimos, vinimos, volvimos”, explicó.

Fue entonces cuando se refirió al episodio de infidelidad que quedó asociado al final de la pareja. “Yo estuve con una persona en una fiesta. Hubo un engaña pichanga, yo quedé como un gil, pero no era así. Pero no quiero entrar en ese tema”, expresó.

Aunque evitó profundizar en los detalles de aquella situación, Rusherking reconoció que la ruptura tuvo una enorme repercusión pública y que no supieron manejar de la mejor manera la exposición de sus problemas sentimentales.

“Una relación con mucha exposición es muy difícil. Cuando nos separamos, ella tuitea, ella después se arrepiente, yo pido perdón. Nosotros hablamos en privado. Fue un lío”, recordó.

Además, admitió que aquel episodio le dejó consecuencias emocionales: “Me dejó consecuencias, un trauma. Está todo el mundo en mi contra, que no saben cómo es. Éramos muy chiquitos”.

Qué dijo Rusherking sobre su relación actual con María Becerra

A pesar de cómo terminó el romance, Rusherking destacó los aspectos positivos de la historia que compartió con la cantante y aseguró que hoy puede mirar hacia atrás desde otro lugar.

“Lo único que saco de bueno es la relación, haber crecido con ella, haber hecho música juntos, haber encontrado amigos, más allá de que hoy no tenemos relación. Pero todo bien”, expresó.

El músico también dejó en claro que, aunque actualmente no mantienen contacto, no se queda con rencores y considera que ambos pudieron crecer a partir de aquella experiencia.

“Ambos crecimos y entendimos que fue cosa de nenes. Esto fue hace como cinco años”, concluyó.